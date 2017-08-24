​جلسة محاكمة للشيخ صلاح اليوم

قناة الأقصى - القدس المحتلة

تعقد ما يسمى بالمحكمة المركزية الصهيونية في حيفا الخميس 24-8-2017 جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م وشيخ الأقصى رائد صلاح.

وكانت محكمة الاحتلال مددت الاثنين اعتقال الشيخ صلاح حتى اليوم، في وقت أعلنت فيه النيابة الصهيونية عن نيتها تقدم لائحة اتهام ضده.

وتريد الأوساط السياسية والأمنية الصهيونية تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ بادعاء التحريض على ما يسمى "الإرهاب".

وتستند نيابة الاحتلال في توجهها إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ صلاح، مرتبطة بجنازة الشهداء الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح فجر يوم 25 من الشهر الماضي من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة.