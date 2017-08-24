مداهمات واعتقالات بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية فجر الخميس أسيرين محررين خاضا إضرابا مفتوحا عن الطعام، في بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر من البلدة أن الاحتلال داهم منزل الأسير المحرر أديب مفارجة 30 عاما، واعتقله بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وخاض مفارجه إضرابا مفتوحا عن الطعام العام الماضي استمر لمدة شهرين، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأمضى مفارجه أكثر من خمسة أعوام في سجون الاحتلال وهو ناشط في حركة حماس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فؤاد رباح عاصي 32 عاما، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

وخاض عاصي إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع إضراب مفارجه استمر لمدة 55 يوما، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.

وأمضى عاصي أربعة أعوام في سجون الاحتلال وهو من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، وشقيق الشهيد محمد عاصي المسؤول عن تفجير الحافلة الصهيونية خلال العدوان على غزة عام 2012.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الكريم جمال عاصي ونقلته إلى جهة مجهولة.

طولكرم

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية واعتقلت مواطنا واشتبكت مع المواطنين.

وقال مواطنون إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا المخيم حيث اندلعت مواجهات في محيط مقر المقاطعة القريب من المخيم وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على الشبان.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن مؤمن حماد واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة.

جنين

وشنت قوات الاحتلال مداهمات في مخيم جنين واعتقلت مواطنا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن إبراهيم أبو خليفة وفتشوه واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة .

كما داهموا عددا من المنازل وفتشوها وانتشروا في الشوارع والأزقة لساعات.