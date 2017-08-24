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السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى الأسبوع القادم

الخميس 24 أغسطس 2017 07:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى الأسبوع القادم

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

صادق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، الأربعاء، على السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى الأسبوع القادم وذلك ضمن تجربة ليوم واحد.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن القرار ينص على السماح  لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى يوم الثلاثاء القادم، وفي حال مرت الزيارة بشكل سلس فسيتم دراسة الخطوات القادمة.

وكان نتنياهو قد قرر قبل أسابيع السماح باقتحام أعضاء الكنيست للأقصى على مدار أسبوع قبل أن يتراجع بعد أحداث الأقصى الأخيرة ويقرر اقتصارها على يوم تجربة واحد.

وبينت القناة أن زيارة أعضاء الكنيست ممنوعة منذ شهر تشرين الثاني من العام 2015 وذلك مع اندلاع انتفاضة الأقصى وما رافقها من مخاوف بتأجيج أعضاء الكنيست للأحداث.

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