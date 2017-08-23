"الثقافة" وهيئة المعابر تفتتحان معرضاً للصور على جدار حاجز بيت حانون

قناة الأقصى

أكد وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي، أن قطاع غزة مستودع للإبداع والمبدعين و الفنانين الشباب الذين يستطيعون بريشتهم أن يرسموا ويصوروا جمال غزة للعالم.

جاء ذلك خلال افتتاح وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، معرضاً بعنوان "ألف صورة على جدار المعبر" على أرض حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشارك في افتتاح المعرض المصور كل من أنور البرعاوي ومدير عام هيئة المعابر والحدود العميد محمد زايد ورئيس هيئة التوجيه السياسي اللواء محمود عزام ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمهتمين، كما شارك في الافتتاح وفد شبابي إيطالي.

وأوضح البرعاوي في كلمة له خلال افتتاح معرض "ألف صورة على جدار المعبر"، أن المعرض يحمل عدة رسائل للعالم من خلال الوفود الأجنبية التي تتنقل من وإلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وأن غزة وأهلها الصامدين يحبون الحياة، وأن هذه القطعة الجغرافية الصغيرة في مساحتها تزخر بمشاهد الجمال والإبداع وحب الحياة، رغم سنوات الحصار، والحروب.

وأشار إلى أن المعرض يهدف لتغيير الصورة النمطية عن قطاع غزة في وسائل الإعلام المختلفة، وإبراز مظاهر الجمال فيها بعد سنوات الحصار، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الحروب، وإبراز الموروث الثقافي في ظل الحصار المفروض على غزة.

وعبر البرعاوي عن أمله في أن ينقل الوفد الإيطالي الزائر للعالم جمال غزة رغم ما يحدث فيها من حصار ودمار ونيران يصبها الاحتلال على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين".

من جانبه، نوّه زايد إلى أهمية تنظيم المعرض على جدار معبر بيت حانون، لافتاً إلى أنه يمكن للصورة أن تغني عن ألف كلمة، موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح المعرض بشكل عام، ولوزارة الثقافة على وجه الخصوص، معرباً عن آماله في نقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم الخارجي عبر الوفود الأجنبية.

ويشتمل المعرض على "ألف صورة" التقطتها عدسة المصور الفلسطيني فادي ثابت، لمعالم ومواقع مختلفة من غزة تُسلط الضوء على معاناة سكان القطاع في ظل الحصار المفروض للعام الحادي عشر على التوالي.