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شديد يطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف ممارسات أجهزة السلطة

الأربعاء 23 أغسطس 2017 07:46 م بتوقيت القدس المحتلة

شديد يطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف ممارسات أجهزة السلطة

قناة الأقصى

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد لجنة الحريات في الضفة المحتلة لقول كلمتها في الانتهاكات المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية بحق شعبنا في الضفة، كما طالب الجهات الحقوقية بالتدخل لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية، وكشف هذه الممارسات أمام الرأي العام الفلسطيني.

وقال شديد في حديث صحفي إن الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة من اعتقالات واستدعاءات بحق المحررين والجامعيين وباقي شرائح شعبنا غير مقبولة ويجب وقفها فوراً.

وأكد شديد أن السلطة وأجهزتها الأمنية تمارس انتهاكات صارخة بحق المواطنين بالضفة الغربية، حيث تعتقل وتستدعي وتعتدي بالضرب على أسرى محررين وطلبة جامعيين لمجرد الانتماء السياسي.

وأشار إلى أن اعتقال السلطة لمحررين أمضوا سني عمرهم خلف قضبان السجون خدمةً لوطنهم وشعبهم، يستدعي تدخلاً جاداً وعاجلاً من قوى شعبنا ومؤسساته الحقوقية كافة، إذ حذرنا مراراً وتكراراً من استمرار هذه الممارسات بحق رموز شعبنا وأسراه وأطيافه كافة.

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