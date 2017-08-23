الجهاد الإسلامي تدين اعتقالات السلطة لكوادرها في الضفة

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي طالت عددا من كوادرها في مناطق متفرقة من محافظات الضفة المحتلة الليلة الماضية، وطالبت السلطة بوقف هذه الممارسات والإفراج عن المعتقلين فورا.

وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات لعدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن نابلس وطولكرم والخليل.

وأكد مصدر مسئول في حركة الجهاد الإسلامي أن "عودة الاعتقالات السياسية تعطي مؤشرات خطيرة تدلل على إصرار السلطة على إغلاق الأبواب أمام المساعي التي تبذل لتجاوز الحالة الراهنة التي تعصف بِعلاقاتنا الوطنية نتيجة استمرار الانقسام".

وقالت الحركة إن الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة هي نتاج لأصوات التحريض والتشويه التي تعلو في الآونة الأخيرة من شخصيات تعيش على نشر التوتر وإثارة النعرات "في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة ورص الصفوف في مواجهة ما هو قادم من تحديات".