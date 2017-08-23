أجهزة السلطة تعتقل 9 مواطنين وتستدعي 3 آخرين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة 9 مواطنين بينهم محررون وجامعيون وفشلت في اعتقال آخر، فيما استدعت 3 آخرين بينهم محرران اعتدت على أحدهما بالضرب، في حين تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون مبرر قانوني.

ففي رام الله اعتقل جهاز الوقائي الشاب محمد بدر بعد مداهمة منزله في بلدة بيت لقيا منتصف الليلة الماضية، فيما فشل في اعتقال الأسير المحرر مصعب فهمي بدر.

كما اعتقل الجهاز ذاته في رام الله فجر أمس المواطنين هادي حامد، وعلي حامد، وسعد صايل، وأمجد كنعان من بلدة بيتين، قبل أن يعاود الإفراج عنهم في ساعة متأخرة من مساء الأمس.

وفي نابلس اعتقلت أجهزة السلطة أمس عضو مجلس اتحاد الطلبة عن الكتلة الإسلامية في كلية الصيدلة بجامعة النجاح موسى دويكات.

واستدعى وقائي المدينة المواطن أحمد عبد العزيز من بلدة عصيرة القبلية للمقابلة صباح اليوم، فيما يواصل اعتقال المواطن خالد عصيدة من بلدة تل منذ يومين.

إلى ذلك استدعى وقائي قلقيلية الأسير المحرر محمد فريج للمقابلة اليوم، علماً بأنه معتقل سياسي سابق لعدة مرات، وقد أُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 20 يوماً.

وعقب استدعاء الوقائي الأسير المحرر براء عبد الله في سلفيت للمقابلة أمس اعتدى عليه أحد المحققين بالضرب، بينما يواصل ذات الجهاز اعتقال المهندس رجاء صبرة منذ ثلاثة أيام، علماً أنه لم يمضِ على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى شهر واحد.

وفي سياق متصل، اعتقلت مخابرات السلطة في بيت لحم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق علي شحادة ديرية من بلدة بيت فجار مساء أمس.

واعتقل الوقائي في المدينة الأسير المحرر موسى يوسف ديرية، حيث أفادت تقارير خاصة عن تعرضه للتعذيب، كما يواصل الجهاز اعتقال الشاب خالد محمود علي الشيخ من بلدة مراح رباح منذ 3 أيام.

أما في الخليل فاعتقل الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق محمود مسالمة في أثناء عودته من دوامه في تأهيل الأسرى يوم أمس، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 20 عاماً.

كما تواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الشاب مجاهد القواسمة منذ 6 أيام، والأسير المحرر مروان أبو فارة منذ 9 أيام في سجن أريحا، علماً انه أمضى حوالي 12 سنة في سجون الاحتلال.