الاحتلال يعتقل شابا بالقدس بزعم حيازته لسكين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا بالقدس المحتلة بزعم العثور بحوزته على سكين.

وزعمت صحيفة "معاريف" أن حراس المحطة أوقفوا الشاب بعد العثور على سكين بحوزته.

وأشارت إلى أن جرى اعتقال الشاب، ورفعت حالة التأهب هناك.