حماس: تصريحات الوزير السوداني غريبة عن قيم شعبه

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كما كل الشعب الفلسطيني عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل من تصريحات تحريضية وعنصرية ضد شعبنا الفلسطيني وضد حماس ومقاومتنا الباسلة.

وعدّت حركة حماس في تصريح صحفي هذه التصريحات غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب السوداني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة، وهي مستهجنة من سليل عائلة المهدي المجاهدة، وخارجة عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة.

وبيّنت حماس أن هذه التصريحات المسيئة تنم عن جهل واضح بالقضية الفلسطينية، داعيةً الأشقاء في السودان العزيز قيادة وشعبا وأحزابا وطنية إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة للسودان تجاه قضية فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة.

يذكر أن صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلت عن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، قوله إنه يدعم إقامة علاقات بين بلاده والكيان وتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وزعم المهدي أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم، وأنهم "يحفروا" للسودانيين في دول الخليج، مدعيا أن أي مؤسسة يكون مديرها فلسطينيا "يحفر" للسودانيين العاملين تحت إمرته، وقال إن القضية الفلسطينية “أخرت العالم العربي جداً”، واستغلتها بعض الأنظمة العربية ذريعة وتاجرت بها.

ووصفت صحيفة “هآرتس” العبرية، تصريحات الفاضل بأنه “غير عادية” بالنسبة لوزير كبير في الحكومة السودانية التي لا تعترف بالكيان ولا تقيم علاقات دبلوماسية معه.