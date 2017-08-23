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​20 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

الأربعاء 23 أغسطس 2017 11:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

​20 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم أكثر من 20 ألف مستوطن صهيوني، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، منذ مطلع العام الجاري، بحسب معطيات نشرتها منظمة صهيونية، تشجع على اقتحام المسجد.

وبحسب منظمة "يارا"، التي تشجع على الاقتحامات، فإن 20464 صهيونيا اقتحموا المسجد منذ بداية العام الجاري.

وأضافت إن 4369 صهيونيا اقتحموا المسجد منذ بداية شهر أغسطس الجاري بزيادة مقدارها 172% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت إن أعداد المقتحمين للمسجد هذا العام، سجلت أرقاما غير مسبوقة، مشيرة إلى أن 104 مستوطنين اقتحموا المسجد يوم أمس.

واستنادا إلى معطيات فلسطينية، فإن 17 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام 2016، وأكثر من 14 ألف مستوطن، خلال العام 2015 ونحو 15 ألفا خلال العام 2014.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الصهيونية، خلال الفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر من كل الأيام ما عدا يومي الجمعة والسبت.

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