الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين خلال سلسلة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي شرق قلقيلية شمالًا، اعتقلت قوة عسكرية صهيونية الشابين معاذ سامر بدوان، وأمير كامل حامدة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وداهمت قوة عسكرية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في ساعة مبكرة من فجر اليوم وتمركزت على أطرافه، وتجولت في شارع فيصل قرب مقر التربية والتعليم.

كما احتجزت عددًا من المصلين في جامع صلاح الدين بمخيم الدهيشة بمدينة بييت لحم جنوبًا. وداهمت منزل المواطن عطا تايه، وفتشت منزل نجله المحرر إبراهيم بواسطة الكلاب البوليسية.

وأشار مراسلنا إلى أنه جرى دهم منزل المواطن محمود نواورة في منطقة الدوحة واقتحام منزل الشهيد عاطف عبيات ببيت لحم.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر في مدينة رام الله وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية في البلدة .

أما في مدينة القدس المحتلة، فاعتقلت قوة صهيونية المسن صالح الفاخوري وسلمت استدعاء لنجله رامي بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حي باب حطة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

وكانت مواجهات اندلعت في شارع الشيخ عنبر ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، فيما اعتقل الشاب لؤي موسى من بناية مخيم الصمود بحي الشيخ جراح، وإبراهيم الهدرة من الطور .