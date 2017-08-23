  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أمس الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة

المفتي: اليوم غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 1أيلول

الأربعاء 23 أغسطس 2017 08:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

المفتي: اليوم غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 1أيلول

قناة الأقصى - غزة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم غد الأربعاء 23/8/2017م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1438هـ.

وقال المفتي في بيان له: "وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1438 هـ وفق 31/8/2017م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 1 أيلول 2017م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد المبارك عيد يمن وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
ي

مليون وربع طالب وطالبة إلى مقاعد الدارسة اليوم

طقس فلسطين.. أجواء صافية اليوم وارتفاع الحرارة الأحد

الاحتلال يسلّم جثامين 4 شهداء اليوم
20292903_1671330602943834_836797857750392933_n

آلاف يصلون الجمعة بشوارع القدس وأعداد محدودة يؤدونها بالأقصى
التقاط

الاحتلال يفرض قيودا على المصلين بالأقصى اليوم

الأخبار الرئيسية

منذ 43 دقيقة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
منذ 53 دقيقة

مليون وربع طالب وطالبة إلى مقاعد الدارسة اليوم
منذ 11 ساعة

البردويل للأقصى: لجنة التكافل مهامها إنسانية لإنقاذ أهالي غزة
منذ 15 ساعة

تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة
منذ 21 ساعة

الأنفاق الصهيونية تهدد أركان المسجد الأقصى
منذ 23 ساعة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن في الضفة

مقالات

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

د. عصام شاور
في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

غسان مصطفى الشامي
ماذا نريد من محمود عباس

ماذا نريد من محمود عباس

سليمان أبو ستة
الأسر قوة للشيخ رائد صلاح

الأسر قوة للشيخ رائد صلاح

خالد معالي