المفتي: اليوم غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 1أيلول

قناة الأقصى - غزة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم غد الأربعاء 23/8/2017م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1438هـ.

وقال المفتي في بيان له: "وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1438 هـ وفق 31/8/2017م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 1 أيلول 2017م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد المبارك عيد يمن وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.