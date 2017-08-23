مليون وربع طالب وطالبة إلى مقاعد الدارسة اليوم

تفتتح وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، العام الدراسي الجديد 2017–2018، بتوجه مليون وربع طالب وطالبة إلى جميع المدارس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت الوزارة إن العام الدراسي الجديد سيشهد توجه قرابة مليون ومئتين وخمسين ألف طالب (1258835) إلى ثلاثة آلاف مدرسة في الضفة وقطاع غزة.

وبحسب مصدر دائرة شؤون اللاجئين، فإن عدد الطلاب الذين يدرسون بمدارس وكالة الغوث الدولية بمخيمات الضفة يقارب 50 ألف طالب وطالبة، فيما تزود الوكالة بياناتها عن سير العملية التعليمية بالأرقام والتشكيلات خلال الأيام القليلة القادمة.

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم أنها ستفتتح بداية العام الدراسي الجديد 25 مبنى مدرسي جديد، منها 10 مبان في قطاع غزة، وترميم وتجهيز 70 مدرسة في الضفة والقطاع.

وسيتوجه وزير التربية والتعليم مع دخول العام الدراسي بافتتاح مدرستين في الخليل وبلدة أبو ديس في القدس المحتلة.

وستصدر وزارة التعليم بيانًا تفصيليًا حول بدء العام الدراسي بعد انتهاء زيارته للمدارس.