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بالفيديو : البردويل للأقصى: لجنة التكافل مهامها إنسانية وإنقاذ أهالي قطاع غزة

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 09:21 م بتوقيت القدس المحتلة

البردويل للأقصى: لجنة التكافل مهامها إنسانية وإنقاذ أهالي قطاع غزة

أكد د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن لجنة التكافل التي تم تشكيلها من الفصائل الفلسطينية مهامها إنسانية وإنقاذ أهالي قطاع غزة ، موضحا أن الجبهة الشعبية ما زالت عضوا في لجنة التكافل.

وقال البردويل خلال لقاء خاص عبر قناة الأقصى الفضائية، إن لجنة التكافل قدمت مشاريع للمصريين لتخفيف الحصار على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إقرار 17 مشروعا خلال لقاء جمعهم في الزيارة الأخيرة مع القيادة المصرية لإغاثة أهلنا في القطاع .

 وأضاف بأن لجنة التكافل تلقت وعوداً بتحسن آلية فتح معبر رفح لكن الأمر مرتبط بتجهيز الصالة المصرية ، مؤكدا أن الشعب ينتظر فتح المعبر بعد العيد وتحسن الكهرباء .

العلاقات العربية الإقليمية

وعن العلاقات العربية الإقليمية، قال البردويل إن حماس مع وحدة الدول العربية الفلسطينية وقوة القضية الفلسطينية مع الوحدة العربية ، مشيرا إلى أن حركته لا يمكن أن تتدخل بتأجيج الصراعات العربية

وذكر بأن مصر لم تطلب من حركة حماس الانحياز لأي طرف دون الآخر،  مضيفا بأن علاقة حماس مع قطر مستمرة  حيث إنها قدمت لغزة ما لم تقدمه أي دولة أخرى.

المصالحة الفلسطينية

وفي سياق المصالحة الفلسطينية، قال البردويل إن المصالحة الفلسطينية تحتاج إلى نوايا وشراكة حقيقية وبرنامج وطني مشترك ، مؤكدا أن حركته لم تغلق باب المصالحة مع عباس .

وتابع بأن حماس تريد تطبيق ملفات المصالحة رزمة واحدة لإنجاحها ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عباس لا يريد الشراكة الوطنية مع حماس
 

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