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انخفاض فيتامين "سي" يرتبط بخطر سرطان الدم

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 06:49 م بتوقيت القدس المحتلة

انخفاض فيتامين "سي" يرتبط بخطر سرطان الدم

ربطت دراسة أميركية حديثة بين المستويات المنخفضة من فيتامين "سي" في الجسم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا".

وأجرى الدراسة باحثون بالمركز الطبي لجامعة جنوب غرب تكساس الأميركية الطبية، ونشرت في دورية (Nature Research) العلمية.

واكتشف الباحثون أن الفئران التي تعاني من مستويات منخفضة من "أسكوربات" (Ascorbate) -شكل من فيتامين "سي"- زادت لديها بشكل ملحوظ وتيرة تدمير الخلايا الجذعية المكونة للدم، مما يسهم بدوره في تطور الإصابة بسرطان الدم.

ووجد الباحثون أن تلك الفئران عانت نقص إنزيم يدعى (TET2) وهو إنزيم يقمع انتشار الورم في الجسم.

وبحسب فريق البحث، فقد أظهرت البيانات الوبائية أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم تنخفض لديهم مستويات "أسكوربات" بصورة أقل من الأفراد الأصحاء، لكن الأسس الجزئية لهذه العملية لا تزال غير واضحة.

في المقابل، تمكن الباحثون من خفض وتيرة تدمير الخلايا الجذعية المكونة للدم لدى الفئران عن طريق تغذيتها بمستويات أعلى من "أسكوربات"، لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآثار السريرية المحتملة لهذه النتائج بشكل أفضل.

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