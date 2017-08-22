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تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 05:08 م بتوقيت القدس المحتلة

تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

قناة الأقصى-بيروت

تجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقالت مصادر من المخيم إن اشتباكات عنيفة وقعت ظهر اليوم في الشارع الفوقاني في المخيم.

وبقيت الحركة مشلولة في الشارع الفوقاني مع إقفال المحال التجارية فيه، فيما أقفلت القوى الأمنية طريق أوتوستراد الحسبة بسبب الأوضاع الأمنية في المخيم.

ويشهد المخيم حركة نزوح كثيفة للأهالي بسبب تصاعد حدة الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات قبل يومين إثر إطلاق مجموعة بلال عرقوب النار على مقر القوة الأمنية المشتركة في قاعة اليوسف في الشارع الفوقاني للمخيم، مما أدى لإصابة أحد عناصر القوة.

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