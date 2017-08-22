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ويدعي العثور على "أسلحة"..

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن في الضفة

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 09:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن في الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين خلال حملة مداهمة، وتفتيش في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وبحسب ما زعم موقع "0404" العبري، فإنه وخلال عملية مشتركة بين الشرطة وقوات الاحتلال الصهيوني، تم ضبط سلاح داخل مركبة خلال عملية مطاردة في "جبل الخليل".

ولفت إلى أنه تم اعتقال فلسطيني من بلدة سعير شرقي الخليل، بعد ضبط سلاح وذخيرة بحوزته في المنزل، وتم نقله للتحقيق.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال اقتحم فجر اليوم، مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة، واستجوب عددًا من المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سائق مركبة فلسطيني مساء أمس الإثنين، على طريق "شافي شمرون" المقامة على أراضٍ فلسطينية غربي مدينة نابلس شمال الضفة بزعم العثور على بندقية من نوع "M16" بحوزته.

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