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للمرة الثانية خلال أسبوع

الاحتلال يهدم منزل مقدسي

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 09:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزل مقدسي

قناة الأقصى - القدس المحتلة

هدمت قوت الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، منزل مواطن مقدسي للمرة الثانية، بعد أن قامت بهدمه قبل نحو أسبوع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن القوات الخاصة الصهيونية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت صباح اليوم منزل عبد الكريم أبو سنينة في سلوان، وحاصرت المكان وشرعت بهدم منزل عبارة عن غرفتين من الطوب والسقف من "الزينكو"، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وكانت آليات الاحتلال قد شرعت بهدم منزل المواطن ذاته في 15 أغسطس الجاري، ليقوم صاحب المنزل ومواطنون مقدسيون بإعادة بنائه مجددا.

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