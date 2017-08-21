محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح 4 أيام

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

مددت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس القادم، في وقت أعلنت فيه النيابة الصهيونية عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضده.

وقدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد الشيخ صلاح، وطلبت تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيقات وتقديم لائحة اتهام ضده، إلّا أن المحكمة أمرت بتمديد اعتقاله أربعة أيام.

وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إن ثمة من يريد في الأوساط السياسية والأمنية الصهيونية تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ في مخالفات تحريض على ما يسمى "الإرهاب".

وذكر خمايسي أن نيابة الاحتلال تستند في توجهها إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ رائد صلاح، مرتبطة بجنازة الشبان الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى "سعي الأذرع الصهيونية لتفصيل ملف للشيخ صلاح بهدف سجنه لأطول فترة ممكنة"، منبها إلى أن التصريحات التحريضية ضده تشير إلى خطورة الملف.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح الذي يترأس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 فجر يوم 25 من الشهر الماضي من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة.

وسبق أن تعرض الشيخ صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى منذ تاريخ 14/7/2017 لحملة تحريض ممنهجة قادها مسؤولون في الحكومة الصهيونية، وهدد الوزير "يسرائيل كاتس" باعتقال صلاح وطرده خارج البلاد.