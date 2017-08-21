أمن السلطة يعتقل مواطنًا ويستدعي 3 آخرين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مواطناً واستدعت 3 بينهم محرران، فيما فشلت في اعتقال 3 آخرين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي طولكرم اعتقل الأمن الوقائي الشاب سعيد شريم أمس، وهو صديق الشهيد قتيبة زهران منفذ عملية الطعن على حاجز زعترة قبل يومين، فيما يواصل ذات الجهاز اعتقال الأسير المحرر جهاد سليم لليوم الـ17 على التوالي.

واستدعت مخابرات طولكرم الطالب في جامعة النجاح ليث جعاري للمقابلة في مقراتها، فيما استدعت المخابرات الفلسطينية في نابلس الأسير المحرر خالد أبو جميلة (20 عاماً) للمقابلة أمس الأحد، علماً أنه من الأسرى الذين خاضوا إضراب الكرامة.

وفي قلقيلية استدعى جهاز الوقائي الأسير المحرر قتادة عرمان للمقابلة في مقراته صباح اليوم.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الطالبين في جامعة بيرزيت خليل قنديل ومحمد جابر لليوم الـ20 على التوالي، فيما تواصل المخابرات اعتقال المواطن مشعل الكوك من بلدة ترمسعيا منذ عدة أيام.

أما في بيت لحم فقد فشلت الأجهزة الأمنية في اعتقال الأسير المحرر موسى يوسف ديرية، والأسير المحرر علي شحادة ديرية، والمعتقل السياسي السابق إسلام محمد ديرية، وذلك بعد أن داهمت منازلهم في بلدة بيت فجار قبل يومين.