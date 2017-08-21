الاحتلال يؤجل محكمة عائلة الأسير عمر العبد حتى الأحد المقبل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قررت تمديد توقيف عائلة الأسير عمر العبد منفذ علمية "حلميش" الفدائية خمسة أيام أخرى، حتى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف فادي القواسمي محامي الهيئة، في بيان صحفي الإثنين، أنه ترافع للمحكمة اليوم للإفراج عن كل من والد الأسير العبد ووالدته وشقيقيه وعمه، لكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عائلة العبد قبل نحو أسبوعين بعد أن هدمت منزلهم في قريتهم كوبر، متهمة إياهم بأنهم كانوا على علم مسبق بنية ابنهم عمر القيام بعملية "حلميش" قبل نحو شهر.