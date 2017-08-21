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حماس تكذب تصريحات منسوبة للبردويل

الإثنين 21 أغسطس 2017 05:37 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تكذب تصريحات منسوبة للبردويل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات صحفية مكذوبة تم نسبها لعضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل.

وقال البردويل في تصريح صحفي، الاثنين، إن ما أوردته بعض المواقع الصفراء التابعة للمخابرات، من تصريحات على لساني؛ تعليقاً على بيان "ألوية الناصر صلاح الدين - لواء التوحيد"، هو كذبٌ وتلفيق.

وأضاف " لم أدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام حول هذا الأمر".

ودعا البردويل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع مواقف الحركة وتصريحات قياداتها التي تصدر عبر منابرها الرسمية المعروفة.

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