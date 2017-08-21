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البردويل يكذب تصريحات منسوبة إليه

الإثنين 21 أغسطس 2017 05:37 م بتوقيت القدس المحتلة

البردويل يكذب تصريحات منسوبة إليه

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل تصريحات صحفية مكذوبة تم نسبها إليه.

وقال البردويل في تصريح صحفي، الاثنين، إن ما أوردته بعض المواقع الصفراء التابعة للمخابرات، من تصريحات على لساني؛ تعليقاً على بيان "ألوية الناصر صلاح الدين - لواء التوحيد"، هو كذبٌ وتلفيق.

وأضاف " لم أدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام حول هذا الأمر".

ودعا البردويل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع مواقف الحركة وتصريحات قياداتها التي تصدر عبر منابرها الرسمية المعروفة.

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