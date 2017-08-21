91 مستوطناً يقتحمون ساحات الأقصى في ذكرى إحراقه

قناة الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وفتحت قوات الاحتلال باب المغاربة عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وانتشرت في باحات المسجد وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين المقتحمين، فيما شددت من اجراءاتها على أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين إليه واحتجزت بعضها.

وتتزامن هذه الاقتحامات، مع الذكرى الـ48 لإحراق الأقصى على يد المتطرف اليهودي "دنيس مايكل روهان"، والذي ألحق أضرارًا عديدة في مرافق ومصليات المسجد، وخاصة منبر صلاح الدين.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن ٩١ مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته وتلقوا الشروحات عن الهيكل المزعوم.

وانسحبت قوات الاحتلال من ساحات المسجد في تمام الساعة الحادية عشر ، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية.