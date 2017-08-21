  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم روضة أطفال بالعيزرية شرقي القدس

الإثنين 21 أغسطس 2017 08:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم روضة أطفال بالعيزرية شرقي القدس

قناة الأقصى

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت محتوياتها.

كما أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.

يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم "إي 1"، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.

الاحتلال يهدم روضة أطفال بالعيزرية شرقي القدس
الاحتلال يهدم روضة أطفال بالعيزرية شرقي القدس
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء غربي جنين

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً بمداهمات في الضفة المحتلة

الاحتلال يعقد جلسة للنظر بقضية الأسيرة أنسام شواهنة
01d3e69312f98631f2358d8914f42608

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يستدعي الصحفي قتيبة قاسم

الأخبار الرئيسية

منذ 50 دقيقة

حماس تدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأقصى
منذ ساعة

الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد القائد اسماعيل أبو شنب
منذ ساعة

الذكرى الـ48 لإحراق المسجد الأقصى المبارك
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً بمداهمات في الضفة المحتلة
منذ ساعة

ثلاثة أعوام على رحيل قادة القسام في رفح
منذ 12 ساعة

عباس يلوح بوقف كافة الدعم قريبًا عن قطاع غزة

مقالات

ماذا نريد من محمود عباس

ماذا نريد من محمود عباس

سليمان أبو ستة
الأسر قوة للشيخ رائد صلاح

الأسر قوة للشيخ رائد صلاح

خالد معالي
​إذا مرّ قانون الجرائم الإلكترونية

​إذا مرّ قانون الجرائم الإلكترونية

لمى خاطر
الشيكل الإسرائيلي يفضح ميزانية السلطة

الشيكل الإسرائيلي يفضح ميزانية السلطة

د. فايز ابو شمالة