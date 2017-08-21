الاحتلال يهدم روضة أطفال بالعيزرية شرقي القدس

قناة الأقصى

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت محتوياتها.

كما أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.

يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم "إي 1"، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.