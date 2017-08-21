إخفاقات أمنية حساسة أدت لعملية "حلميش"

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

كشف موقع "0404" العبري، عن حصوله على تفاصيل التحقيق في إخفاق عملية نڤيه تسور" حلميش"، بالضفة المحتلة.

ووفق الموقع العبري، فإن التحقيقات كشفت بأن السرية لم تتلق إنذار بسبب اختفاء جهاز الإشعار منذ أيام ، بينما قام قائد الدورية بالإبلاغ بأن الوضع جيد، ومنفذ العملية قام قبل العملية بعدة محاولات تسلل لكنه أخفق فيها إلى أن نجح في تنفيذها.

وأكد الموقع العبري، أن التحقيق قام به قسم الأمن في الجيش، وطرح أسئلة صعبة بما يتعلق باستعداد القوات و أمن المستوطنة بما يخص تسلل المقاومين .

وأضاف الموقع أن التحقيق سجل سلسلة من الإخفاقات الأمنية و العسكرية، منها ان الصفارات لم تعمل إلا بعد وقت من العملية .