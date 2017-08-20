الاحتلال يعقد جلسة للنظر بقضية الأسيرة أنسام شواهنة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال غدًا الاثنين، جلسة للنظر في قضية الأسيرة أنسام عبد الناصر شواهنة (19عامًا) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولا تزال الأسيرة شواهنة قيد التحقيق منذ تاريخ اعتقالها في 9/3/2016، بتهمة ادعاء الاحتلال تنفيذها عملية طعن قرب مستوطنة "كدوميم" المحاذية لقلقيلية.

وأكدت عائلة الأسيرة شواهنة أن نيابة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لمجندة ادعت تهجم الأسيرة شواهنة عليها، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص قضيتها، فيما يمكن وصفه بمحكمة صورية، لا تخضع لأي قانون دولي.

يشار إلى أن الأسيرة شواهنة حُرمت بسبب اعتقالها من فرصة إكمال تعليمها الجامعي، وهي الطالبة التي عرف عنها تفوقها وحصدها المراكز الأولى دراسيًا.