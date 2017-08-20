حماس تزف "ابنها" الشهيد قتيبة زهران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة، ابنها الشهيد قتيبة زياد زهران، منفذ عملية الطعن البطولية على حاجز زعترة بنابلس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي الأحد، أن الشهيد زهران من بلدة علّار في طولكرم، هو أحد كوادرها الذين تربوا على حب الوطن والدفاع عنه مهما كلف ذلك من ثمن.

وشددت على أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة، وألّا سبيل لوقف المقاومة حتى زوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

وقالت الحركة إن وصية الشهيد زهران التي أكد فيها إقباله على الشهادة دون تردد؛ لهي خير دليل على وعي الجيل القادم بأهمية المقاومة وضرورتها.

وأشارت إلى أن فلسطين على أعتاب جيل بطل لن يرضى بوجود الاحتلال في حياته، وإن كلفه ذلك الشهادة.

واستشهد زهران مساء السبت، بعد تنفيذه عملية طعن قرب حاجز زعترة بنابلس.