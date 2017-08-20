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الأهالي يواصلون إعادة بناء منزل عائلة أبو سنينة بسلوان

الأحد 20 أغسطس 2017 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأهالي يواصلون إعادة بناء منزل عائلة أبو سنينة بسلوان

قناة الأقصى - القدس المحتلة

واصل أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، إعادة بناء منزل عائلة أبو سنينة في حي البستان في سلوان، الذي هدمته جرافات الاحتلال قبل أيام بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت لجان الدفاع عن عقارات وأراضي سلوان وحي البستان، أعلنت عن تنظيم فعاليات في مقدمتها مشاركة عائلة أبو سنينة بإعادة بناء منزلها، فضلاً عن تنظيم اعتصامات تضامنية مع العائلة بشكل يومي.

يذكر أن شخصيات مقدسية اعتبارية حذرت من أن تكون عملية الهدم لمنزل العائلة المقدسية بحي البستان مقدمة لهدم الحي بالكامل لصالح إنشاء مشاريع استيطانية وأخرى تخدم أسطورة الهيكل المزعوم في المكان.

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