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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس

الأحد 20 أغسطس 2017 09:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، تسعة فلسطينيين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم شقيق الشهيد قتيبة زهران، الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال على حاجز "زعترة" العسكري قرب نابلس.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش الصهيوني اعتقل خمسة فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وبينهم  أحد أفراد عائلة منفذ عملية الطعن أمس قرب نابلس.

وبيّنت أن الاعتقالات شملت مواطناً من طولكرم، واثنين من مخيمي "الجلزون" و"الامعري" للاجئين الفلسطينيين قضاء رام الله، ومعتقل من بلدة "سلواد" برام الله، وناشط بحركة "حماس" من بلدة "بيت كاحل" قضاء الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال أربعة مقدسيين، من بينهم ثلاثة قاصرين بزعم المشاركة في مواجهات سابقة في حي "العيسوية".

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة علار قضاء مدينة طولكرم مسقط رأس الشهيد قتيبة زهران الذي استشهد أمس على حاجز زعترة جنوب نابلس، واعتقلت شقيقه طارق زهران بعد تفتيش منزله.

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