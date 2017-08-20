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للوقاية من السرطان.. تناول الزبادي المنزلي

الأحد 20 أغسطس 2017 06:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

للوقاية من السرطان.. تناول الزبادي المنزلي

قال الأستاذ المساعد في جامعة العلوم الصحية التركية ألب أرسلان تان أوغلو إن تناول كمية تتراوح بين مئتين وثلاثمئة غرام من لبن الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل يوميا يسهم في الوقاية من السرطان.

وأوضح تان أوغلو أن الانتظام في تناول هذا النوع من الزبادي قد يقي من سرطانات عديدة مثل سرطان القولون والثدي والمعدة والمبيض وبطانة الرحم.

وأشار إلى أن الزبادي كان يستخدم علاجا منذ العصور القديمة، وبدأ يعرف في أوروبا في القرن الـ19. وأضاف أنه كان يباع في الغرب كدواء في الصيدليات مطلع القرن العشرين.

وذكر تان أوغلو أن الزبادي الطبيعي "غني ببكتيريا حمض اللاكتيك التي تزيد من إفراز المواد المنشطة للجهاز المناعي في الجسم".

وأوضح أن الزبادي المحضر في المنزل أكثر فائدة بالمقارنة بالزبادي المصنوع في المعامل، لأنه لا يحوي مواد مضافة أو حافظة.

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