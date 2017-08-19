استشهاد فتى بزعم محاولته الطعن جنوبي نابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استشهد فتى فلسطيني عصر السبت بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري صهيوني جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب جندي بشظايا رصاصة بالخطأ.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن فلسطينيًا (17 عامًا) وصل إلى حاجز "زعترة" جنوبي نابلس وهو يحمل كيسًا، ولدى اقتراب الجنود منه استل سكينًا وحاول تنفيذ عملية طعن قبل مبادرة الجنود بإطلاق وابل من الرصاص باتجاهه فاستشهد في المكان.

وقالت القناة إن جنديًا أصيب بجراح طفيفة في قدمه من شظايا الرصاص الذي أطلق على الفتى، ونُقل للعلاج بالمستشفى.

وأضافت أن الفتى الفلسطيني الشهيد من سكان طولكرم بشمال الضفة.