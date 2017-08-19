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حماس: السلطة تعتقل مواطنا وتستدعي صحفيا ومحررا

السبت 19 أغسطس 2017 01:40 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: السلطة تعتقل مواطنا وتستدعي صحفيا ومحررا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث اعتقلت مواطناً واستدعت محرراً وصحفياً، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات دون أي سند قانوني.

ففي رام الله استدعى جهاز المخابرات الصحفي في قناة القدس وليد زايد واحتجزه لعدة ساعات، قبل أن يطلق سراحه على أن يعود للمقابلة يوم غدٍ الأحد.

وفي الخليل اعتقل جهاز الوقائي قبل عدة أيام المواطن محمد القاضي بعد اقتحام منزله في بلدة صوريف وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وقد مدد اعتقاله إلى يوم غد الأحد.

كما مدد الجهاز ذاته اعتقال الأسير المحرر سامح القواسمي من الخليل لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق.

وفي السياق استدعى وقائي المدينة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات فريد العواودة للمقابلة في مقراته غداً الأحد.

ويواصل الوقائي في طولكرم اعتقال الأسير المحرر جهاد سليم لليوم الـ15 على التوالي.

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