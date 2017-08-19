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إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

السبت 19 أغسطس 2017 12:13 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب صباح اليوم السبت، ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية إن مواجهات اندلعت في مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها النار على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة 3 نقلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان، لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثلاثة شبان، وهم: محمد أحمد أبو الهيجا، ومحمد عرعراوي، وكمال محمد عواد.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفجرت أبواب بعضها، ومنها منزل المواطن اكرم أبو الهيجا، ومحمد أبو الهيجا، وسلمت نجليه أمين وبهاء بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر "سالم" غرب المدينة.

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