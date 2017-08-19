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3 أعوام على محاولة اغتيال "الضيف" ورد القسام

السبت 19 أغسطس 2017 11:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

3 أعوام على محاولة اغتيال "الضيف" ورد القسام

قناة الأقصى - غزة

في مثل هذا اليوم التاسع عشر من آب/أغسطس عام 2014، وخلال اليوم الـ 44 من معركة العصف المأكول قصفت كتائب القسام (تل أبيب) والقدس ومطار بن غوريون وكريات ملاخي ونتيفوت وبئر السبع وأسدود والمجدل وسديروت بـ 50 صاروخاً كرد أولي على مجزة عائلة الدلو ومحاولة اغتيال القائد العام للقسام (أبو خالد).

ووجه القسام في خطاب له رسالة للعدو رداً على محاولة اغتيال القائد العام قائلاً: "خبتم وخاب فألكم، فمرةً بعد مرة تثبتون أنكم مجموعة من الفاشلين، فبعد خمسة وأربعين يوماً من بدء المعركة في ظل كل عملكم الاستخباري فإن كل الذي تستطيعونه هو قتل النساء والأطفال، إنكم أفشل وأعجز من أن تطالوا القائد العام أبو خالد محمد الضيف – بإذن الله تعالى- أبو خالد الذي جعل فشلكم وعجزكم على مدار ما يزيد من ربع قرن واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار".

وأضاف الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في خاطبه آنذاك أن أبو خالد الضيف، الذي بدأ من الحجر، وانتقل للبندقية، ثم للعمليات الاستشهادية، حتى غطّت صواريخ الكتائب تحت قيادته كل الوطن الحبيب السليب، وأدخلتكم كالفئران المذعورة إلى الملاجئ.

وقال: "كتائب القسام تعدكم أن محمد الضيف سيكون بإذن الله القائد العام للجيش الذي سيدخل باحات المسجد الأقصى فاتحاً محرراً، وحتى نطهّر أرضنا كلّ أرضنا من دنس آخر المحتلين".

وبعد يوم من محاولة الاغتيال الفاشلة حذرت كتائب القسام شركات الطيران العالمية من الوصول إلى مطار بن غوريون، وعليها وقف رحلاتها منه وإليه، ابتداءً من الساعة 6 من صباح الخميس 21 من شهر أغطس لعام 2014.

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