الحرارة أعلى من معدلها بـ 3 درجات

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.