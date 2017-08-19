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بدران: هدم منازل المقاومين لن يوقف المقاومة بالضفة

السبت 19 أغسطس 2017 08:47 ص بتوقيت القدس المحتلة

بدران: هدم منازل المقاومين لن يوقف المقاومة بالضفة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال حسام بدران الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن سياسة الاحتلال الصهيوني بهدم منازل المقاومين في الضفة الغربية سياسة فاشلة، لن تمنع الشبان من مواصلة المقاومة، مشيداً بلُحمة شعبنا ودعم الأهالي وتكفلهم ببناء المنازل المهدمة.

وأكد بدران في تصريح صحفي، أن هدم الاحتلال 5 بيوت خلال الأسبوع المنصرم في بلدة دير أبو مشعل وكوبر وسلواد لن يزيد شعبنا إلا مزيداً من الصمود والتحدي في وجه المحتل.

وأضاف "لقد جرب الاحتلال هذه السياسة من قبل، ووصلته رسالة من مقاومينا الأفذاذ وعائلاتهم الأبية بأن سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على انتزاع حقنا بالتحرر وكنس الاحتلال بأي ثمن".

وحيّا بدران الشعب الفلسطيني وعائلاته المقاومة على الوقفة المشرفة مع عائلات المقاومين وتكفلهم ببناء المنازل المهدمة، مبيناً أن ذلك دليلًا على وعي الأهالي بضرورة الوقوف صفاً واحداً في مجابهة الاحتلال.

وطالب جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني وقواه الحية بالعمل على إعادة بناء هذه البيوت لتعزيز صمود الأهالي، كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة فضح جرائم الاحتلال وإجراءاته العقابية بحق شعبنا.

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