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لا يزال مصيرهم مجهولا

عامان على اختطاف الشبان الأربعة في مصر

السبت 19 أغسطس 2017 08:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

عامان على اختطاف الشبان الأربعة في مصر

قناة الأقصى - غزة

لا يزال الشبان الأربعة المختطفين في الأراضي المصرية، أثناء سفرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مختفين مع دخول العام الثالث لاختطافهم، دون معلومات واضحة حول مصيرهم.

وتستمر معاناة ذوي الشبان الأربعة الذين ينتظرون معلومات رسمية حول مصير أبناءهم الذين كانوا في طريقهم للسفر إلى العلاج، والدراسة في الخارج.

واختطف مسلحون مجهولون، الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، حسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في 19 أغسطس من عام 2015 بعد سفرهم من خلال معبر رفح البري.

ونظّم أهالي المختطفين عشرات الفعاليات والمسيرات المطالبة بكشف مصير الشبان المختفين في ظروف غامضة.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية سابقا، صورة مسربة لاثنين من المختطفين الأربعة في سيناء، قالت إنها من داخل أحد السجون المصرية في القاهرة.

ووفق الجزيرة وذوي المختطفين فإن من ظهر في الصورة هو المختطف ياسر زنون ممددا على الأرض، يقابله المختطف عبد الدايم أبو لبدة، ويوجد معهم قرابة عشرة معتقلين، بينما لم يظهر بالصورة المختطفيْن الآخرين.

يذكر أن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إن "قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين".

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