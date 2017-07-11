اعتقال ضابط في الجيش الصهيوني للتحقيق معه بقضية الغواصات

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، قيام شرطة الاحتلال باعتقال ضابط كبير في الجيش الصهيوني، برتبة لواء احتياط، للتحقيق معه بشبهة ضلوعه بفساد مالي، في إطار صفقة الغواصات والمعروفة بـ’القضية 3000.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، داهمت قوات من الشرطة الصهيونية، صباح اليوم منزل اللواء، واعتقلته للتحقيق معه في وحدة التحقيقات الخاصة لاهب 344.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة المركزية في "تل أبيب" المحتلة، مددت بالأمس حتى يوم الخميس القادم، اعتقال نائب مجلس الأمن القومي سابقا أفريئيل بار يوسف، على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى يوم الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، وجهت الشرطة للمعتقلين، تهمة تلقي الرشوة والحصول على الأموال عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال، في أطار صفقة شراء الغواصات الألمانية المعروفة بالقضية رقم 3000.

يشار إلى أن الشرطة الصهيونية، أعلنت أمس اعتقال عدد جديد من المشاركين بهذه القضية، بينهم أحد أقارب عائلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.