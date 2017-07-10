توقيف 6 مسؤولين صهاينة في قضية الغواصات الألمانية

أوقفت الشرطة الصهيونية، اليوم الإثنين، ستة مسؤولين صهاينة؛ بينهم ثلاثة رفيعي المستوى، على ذمة التحقيق للاشتباه بعلاقتهم بصفقة شراء الغواصات الألمانية.

وأفادت القناة العبرية الثانية في التلفزيون الصهيوني، بأن جهاز الشرطة يشتبه بوجود مخالفات جنائية وغش ورشاوى وصفقات تبييض أموال، في صفقة عقدتها تل أبيب مع الحكومة الألمانية لشراء غواصتين حربيتين؛ وهو ما يُعرف بـ "ملف 3000".

وقالت القناة العبرية، إن من بين المسؤولين الستة الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، شخصية شغلت منصبًا رفيع المستوى في جهاز الأمن؛ وأحدهم مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الشرطة الصهيونية في بيان لها اليوم، أن الملفات المذكورة مرتبطة بملف التحقيق "رقم 3000"، مشيرة إلى أن المشتبه بهم كان لهم دور في صفقة الغواصات الألمانية.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة صرّحت قبل عدة أشهر، بأنها "تميل نحو تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول ملف رقم 3000".

واتهم وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني السابق، موشيه يعلون، نتنياهو بالضغط عليه من أجل اختيار الشركة المحددة لشراء الغواصات منها، مرجحا تورّط نتنياهو ومحاميه دافيد شمرون، في هذه الصفقة "بدون أدنى شك".

وفي المقابل، أعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيوني افيحاي مندبليت في أكثر من مرة أن "نتنياهو ليس مشتبهًا به في القضية".

وكان رئيس الحكومة الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أعلن في 31 أكتوبر 2016 من على منبر الكنيست، أنه سيتم قريبًا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الكيان وألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغواصات.

وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، بعد أسبوعين من إعلان نتنياهو، النقاب عن وجود شبهات فساد متعلقة بصفقة شراء الغواصات من ألمانيا، وأنها تتركز حول شراء هذه المعدات البحرية بضغط من نتنياهو بخلاف ما أوصت به المؤسسة الأمنية، ورغم عدم حاجة الجيش لها.