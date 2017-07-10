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تناول الحمضيات يوميا يقلل خطر الخرف بـ25%

الإثنين 10 يوليو 2017 10:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

تناول الحمضيات يوميا يقلل خطر الخرف بـ25%

قناة الأقصى - غزة

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن تناول الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون بصورة يومية يقلل بنسبة 25% من فرص الإصابة بالخرف.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة توهوكو في اليابان، ونشرت في المجلة البريطانية للتغذية.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتحقق من آثار استهلاك الحمضيات على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وتتبع العلماء لسنوات عدة أكثر من 13000 من الرجال والنساء في منتصف العمر أو من المسنين.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات بصورة يومية كانوا أقل عرضة بنسبة 23% للإصابة بخرف الشيخوخة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوها لأقل من مرتين في الأسبوع.

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