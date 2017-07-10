إذاعة جيش الاحتلال: قرار منع زيارات أسرى حماس بغزة أغفل الاعتبارات الأمنية

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني عن أن قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بإلغاء زيارات أسرى حركة حماس في قطاع غزة، جاء عشوائيا وغافلا للاعتبارات الأمنية.

وقالت الإذاعة إن القرار جاء بعكس الرأي الذي ذهبت إليه المنظومة الأمنية في الكيان، والذي يرى أن هذا ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ هكذا قرار.

وأوضحت إذاعة الجيش، عن مصادر أمنية، أن اردان تصرف بشكل عشوائي، في ظل اغفال مطلق للموازين الأمنية، حيث رأى "‏مجلس الأمن القومي والمنظومة الأمنية" أن النقاش كان بحاجة لأن يجري في "الكبينيت".

وكانت مصلحة سجون الاحتلال قررت نهاية شهر يونيو الماضي، منع زيارات ذوي أسرى حركة حماس من سكان قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

ورفضت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس القرار، معتبرة أنها بداية حرب على أسرى الحركة، وأنها لن نسمح بتمرير هذه العقوبة مهما كان الثمن.