إقامة مخيمات لتدريب أطفال المستوطنين على السلاح

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قيام مستوطني الضفة الغربية المحتلة بتدربهم أطفالهم على استخدام السلاح في إطار المخيمات الصيفية، وذلك بتنسيق مع الجيش الصهيوني.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه جرى تدريب عشرات الأطفال خلال المخيمات الصيفية، التي أقيمت بمستوطنة “ياكير” شمال الضفة الغربية، على استخدام كافة أنواع الاسلحة الخفيفة، من بينها أسلحة M16 الحقيقية.

وأكّدت أن القائمين على هذه المخيمات، نفذوا التدريبات العسكرية للأطفال، بالتنسيق مع الجيش الصهيوني والجهات الأمنية في المجلس الاستيطاني.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من المستوطنين عبروا عن سخطهم من محتويات المخيم الصيفي، والذي يتدرب فيه أطفالهم على استخدام أسلحة حقيقية.

وشارك عشرات الأطفال وأعمارهم أقل من 10 سنوات، في المخيم الصيفي الذي عقد بموافقة الجيش الصهيوني، برعاية المجلس الإقليمي الاستيطاني "شمرون".