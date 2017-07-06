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الاحتلال يقيم "وحدة الرد السريع" في الأغوار

الخميس 06 يوليو 2017 11:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقيم "وحدة الرد السريع" في الأغوار

كشف موقع "NRG" العبري أمس، عن إقامة قوات الاحتلال وحدة عسكرية خاصة اسمتها "وحدة الرد السريع" للعمل في منطقة الاغوار وطول الحدود مع الاردن.

وتتكون الوحدة الجديدة من جنود احتياط، وستمتد منطقة عملها على كامل منطقة الاغوار ومنطقة بيسان بمحاذاة الحدود الاردنية.

وتحمل الوحدة الاسم المختصر باللغة العبرية "يتم" وتعني بالعبرية "وحدة الرد السريع" وتعتبر من وحدات النخبة مشكلة من جنود يقيمون في منطقة الاغوار وبيسان.

وتسعى الوحدة الجديدة إلى الرد السريع والمناسب في الوقت والزمان في حال وقع حادث "إرهابي" بما يشبه عمل "وحدة مكافحة الارهاب" التي تعمل في منطقة مدينة إيلات بالقرب من الحدود مع مصر.

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