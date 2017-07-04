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قائد لواء المظليين بحرب 2014

تعيين سكرتير نتنياهو العسكري قائدًا لـ"فرقة غزة"

الثلاثاء 04 يوليو 2017 12:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعيين سكرتير نتنياهو العسكري قائدًا لـ"فرقة غزة"

صادق رئيس أركان الجيش الصهيوني الجنرال غادي آيزنكوت ظهر اليوم الاثنين على سلسلة من التعيينات الجديدة في صفوف قادة الجيش من بينها تعيين قائد جديد لـ"فرقة غزة".

وذكر موقع "والا" العبري أنه تقرر تعيين سكرتير رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "اليعيزر توليدانو" قائداً جديداً لفرقة غزة والمعروفة أيضًا باسم "ثعالب النار" خلفاً للقائد الحالي للفرقة "يهودا فوكس".

وشغل توليدانو عدة مناصب قيادية بالجيش ومن بينها قيادة لواء "المظليين" خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014.

وخسر اللواء تحت قيادته خلال الحرب الأخيرة بقطاع غزة 11 ضابطا وجنديًا بالإضافة لعشرات الجرحى بعدة كمائن لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمناطق وسط وجنوب القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك فقد شغل توليدانو منصب قائد فرقة "ماغلان" الخاصة وقاد عدة عمليات للجيش خلال حرب لبنان الثانية بالعام 2006.

كما شملت التعيينات ترقية عدد كبير من الضباط وتنصيبهم في الكثير من المهام القيادية العسكرية.

يذكر أن القائد الحالي المنطقة الجنوبية -والتي من مهامها منطقة قطاع غزة- إيال زامير عمل هو الآخر سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو قبيل تعيينه في هذا المنصب.

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