الكيان يقدّم خططا استيطانية جديدة في القدس

قناة الأقصى - ترجمة خاصة

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الكيان الصهيوني عاد لتقديم سلسلة طويلة من مشاريع البناء الاستيطانية فيما يسمى "الحارة اليهودية" شرق القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر صباح الإثنين، أن الخطة ستقدم للنقاش خلال أسبوعين بعد سحبها سابقا بسبب توجيهات المستوى السياسي، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنه في حيّ الشيخ جراح سيتم تقديم 4 خطط بناء، سينتج عنها طرد عائلات فلسطينية تسكن المنطقة، وستبنى مدرسة يهودية تتكون من 8 طوابق.

وذكرت هآرتس أن نحو 2000 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنات جيلو و بزجات زيئيب، مضيفة أن استئناف البناء الاستيطاني في القدس جاء بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للكيان.

وتشمل الخطط إقامة بناء مكون من 6 طوابق يحتوي مكاتب في قلب الحي الفلسطيني بالعاصمة المحتلة.