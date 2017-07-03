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فيسبوك يرشد مستخدميه لأقرب شبكة إنترنت مجانية

الإثنين 03 يوليو 2017 01:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

فيسبوك يرشد مستخدميه لأقرب شبكة إنترنت مجانية

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدّ نطاق خدمة "اعثر على واي-فاي" (Find Wi-Fi) التي أطلقها العام الماضي بصفة تجريبة، لتشمل اليوم جميع المستخدمين، بما يتيح لهم العثور على أقرب نقطة اتصال لاسلكي (واي-فاي) مجانية.

وأوضحت الشركة -في بيان- أن خاصية "اعثر على واي-فاي" تستهدف مساعدة المستخدمين أثناء السفر والتجول، خاصة من لا يمتلكون أي إمكانية أخرى للاتصال بالإنترنت أو من يريدون التوفير وعدم دفع أي مصروفات إضافية للحصول على باقات المحمول.

وبهذه الخطوة، فإن فيسبوك تتيح لمستخدميها اكتشاف نقاط الاتصال المجانية بالإنترنت بصرف النظر عن نوع الهاتف أو الجهاز الذي يحملونه، ويُعتقد بأن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين في الأسواق الناشئة الذين تكون لديهم في الغالب اشتراكات بيانات محدودة وتغطية خلوية متقطعة.

وكانت الشركة أتاحت هذه الميزة العام الماضي لمستخدمين في عدد قليل من الدول، ملفتة إلى أنها وجدت هذا الأمر مفيدا للغاية للمسافرين على وجه التحديد، ولكن أيضا في المناطق التي ترتفع فيها أسعار تعرفة التزود بخدمات الإنترنت على الهواتف.

ويمكن تجربة هذه الخاصية حاليا في الهواتف الذكية عبر الضغط على قائمة "المزيد" ثم التوجه إلى "تطبيقات" والضغط على "Find Wi-Fi" الموجودة ضمن القائمة، وبعد ذلك تظهر للمستخدمين خارطة بجميع النقاط التي توفّر اتصالاً مجانيا بالإنترنت عبر شبكات "واي فاي"، كما يتم ذكر اسم المكان واسم الشبكة وأوقات الدوام كذلك.

ويحتاج أصحاب المحلات التجارية لتأكيد وجود شبكات "واي فاي" لديهم عن طريق الصفحات الرسمية الخاصة بأنشطتهم داخل فيسبوك، لتظهر في ما بعد على الخارطة.

يذكر أن فيسبوك يملك حاليا ملياري مستخدم نشط شهريا، وكانت الشبكة وصلت إلى أول مليار في أكتوبر/تشرين الأول 2012 مما يعني أنها ضاعفت عدد مستخدميها في غضون خمس سنوات فقط.

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