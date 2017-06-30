لن تتخيل كيف يخدم هذا الخاتم الذكي حياتك؟

قناة الأقصى - منوعات



أطلقت شركة ناشئة تُسمى "توكن" خاتماً ذكياً صُمم ليوفر لـ #المستخدمين إمكانية فتح وتوثيق الدخول إلى كل شيء يدعم ذلك، بما في ذلك السيارة، والمنزل، والحاسب الشخصي.

ويدعم #الخاتم_الذكي، الذي أطلقت عليه الشركة اسم "توكن رينج" Token Ring"، تقنية اتصال المدى القريب NFC"، وتقنية #البلوتوث، فضلاً عن كونه يضم حساساً لـ #بصمات_الأصابع، لذا فهو قادر على العمل كجهاز للدفع الإلكتروني أو كتذكرة للعديد من أنظمة النقل. ومع ذلك فإن الخاتم يحتاج في حالات معينة لعتاد إضافي.

ويتوفر الخاتم حالياً في 6 أحجام، وهو يتضمن بطارية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع. ويمكن شحنه عن طريق الشحن التحريضي ويمكن برمجته لدعم التحكم عن طريق الإيماءات. وهو مقاوم للماء.

يُشار إلى أن شركة "توكن" تعتمد لدعم خاتمها الذكي الجديد على #شراكات مع شركات أخرى، وهي الآن تعمل مع كلٍ من ماستر كارد و#مايكروسوفت وفيزا لتمكين المستخدمين من فتح حواسبهم الشخصية، وإجراء عمليات الدفع الإلكترونية.

وفيما يخص المنازل والسيارات، فقد صممت الشركة عتادها الخاص الذي يدعم الخاتم، مثل قفل منزلي يسمح للمستخدم بفتح المنزل أو السيارة من خلال تقريب الخاتم فقط.

يُشار إلى أن الخاتم يتوفر بسعر 249 دولاراً وهو متاح للطلب المسبق الآن على أن يبدأ شحنه في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.