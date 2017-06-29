  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

لعبة "فيدجت سبينر" قد تهدد صحة الطفل

الخميس 29 يونيو 2017 03:56 م بتوقيت القدس المحتلة

لعبة "فيدجت سبينر" قد تهدد صحة الطفل

لاقت لعبة "فيدجت سبينر" شعبية واسعة حول العالم وذاع صيتها، ولكن مخاوف برزت من وجود آثار سلبية لها على صحة الطفل وتركيزه.

واجتاحت اللعبة العالم، بينما شاع أن لها فوائد في تخفيف التوتر وتقوية التركيز، إضافة إلى ما قيل عن قيمتها العلاجية لمرضى التوحد أو فرط النشاط.

وتقوم هذه اللعبة على ثلاثة محاور أو أجنحة، عند الضغط على المحور المتوسط تبدأ اللعبة بالدوران، مما يثير حماس الأطفال ويعزز شعور المنافسة لديهم بهدف التوصل إلى حيل أفضل للمحافظة على دورانها لمدة أطول. وتصنع هذه اللعبة التي صممت بألوان وأنواع كثيرة، من معادن مختلفة مقاومة للصدأ كالنحاس أو الألمنيوم، وتصنع بعض أجزائها من البلاستيك أيضاً.

وابتكرت هذه اللعبة الغريبة الأميركية كاثرين هيتنغر منذ عقدين من الزمن بغية مساعدة ابنتها (7 أعوام) التي كانت تعاني من نقص المناعة آنذاك.

غير أن كاثرين لم تربح من هذه اللعبة سنتاً واحداً، إذ حصلت على براءة الاختراع لمدة ثماني سنوات فقط لم تتمكن من تجديدها بسبب عدم قدرتها على تسديد الرسوم التي كانت حينها 400 دولار لم تكن بحوزتها. بعدها جنت الشركات المصنعة أموالاً طائلة من مبيعات هذه اللعبة، بحسب ما نشره موقع صحيفة "غارديان" البريطانية.

في المقابل فإن هناك مخاطر صحية وذهنية لها، مثل:

هدر الوقت وتشتيت تركيز الطلاب، الأمر الذي أثار قلق المدرسين.

النوع الضوئي من اللعبة غير آمن بسبب خطورة ابتلاع أحد الأزرار أو بطارية الشحن الموجودة في وسطها من قبل الأطفال الصغار، مما قد يؤدي إلى إصابات داخلية خطيرة، فضلا عن المكونات السامة التي تحتويها.

بعض المعارضين يقولون إن إقبال الطفل عليها قد يشبه "الإدمان"، وهو أمر يعيقه عن الأنشطة الطبيعية الصحية كاللعب وممارسة الرياضة.

أما بالنسبة للفوائد العلاجية المزعومة للسبينر لمرض التوحد أو تخفيف التوتر وغيرها، فما تزال غير مؤكدة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الاغا

استشهاد الطفل المريض يوسف الآغا بعد 17 يوماً من انتظار تحويله للعلاج بالخارج
Palestino-vendado-detenido

"هآرتس": الشاباك اعتقل ألفي فلسطيني منذ 2016
15952845caf48a_HGKMFEOINJLPQ

"الأورومتوسطي" يحذر من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بغزة

"فيسبوك" يبدأ بث مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
عملية محفوظة نفق

ذكرى عملية تفجير "موقع محفوظة العسكري" جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

وقف عباس للتحويلات الطبية يشعل الغضب بغزة
منذ 5 ساعات

الاحتلال يحرم أسرى حماس سكان غزة من زيارة ذويهم
منذ 6 ساعات

الاحتلال يغلق الأقصى أمام الفلسطينيين
منذ 3 ساعات

أسرى حماس: قرار منع الزيارات بداية حرب على أسرى الحركة
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في مداهمات بالضفة
منذ 3 ساعات

اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

مقالات

عائلات الشهداء والأسرى على لائحة الإرهاب

عائلات الشهداء والأسرى على لائحة الإرهاب

لمى خاطر
​استباحة الأقصى ووعد الحق

​استباحة الأقصى ووعد الحق

خالد معالي
السلطة تنفذ تعليمات الإسرائيليين

السلطة تنفذ تعليمات الإسرائيليين
لا لحجب الرأي الآخر؟!

لا لحجب الرأي الآخر؟!

د.يوسف رزقة