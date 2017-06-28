قصف يستهدف تجمع المزيريب للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية

تعرض تجمع المزيريب للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف ليلي بالصواريخ والقذائف الثقيلة التي تسببت باندلاع حرائق، ويتزامن ذلك مع نقص حاد بالمواد والخدمات الطبية العاجلة.

فيما شهدت البلدات المجاورة للتجمع قصفا ممثالا تسبب بوقع أضرار مادية كبيرة، بينما ناشد الأهالي جميع المؤسسات الدولية والإغاثية بالعمل على إيقاف القصف وإدخال المواد الطبية خصوصاً مواد الإسعاف الأولية.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في تجمع المزيريب بنحو ثمانية آلاف وخمسمائة لاجئاً فلسطينياً يعيشون حالة من التوتر والغليان بسبب استمرار تعرض البلدة ومحيطها للقصف بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في المباني والممتلكات.